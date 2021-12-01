Мадрид, 1 декабря, 2021, 06:47 — ИА Регнум. В Испании рекомендуют ограничить число участников «общественных мероприятий», особенно во время празднования Рождества, а также усилить меры контроля и наблюдения за приезжающими из ЮАР. Такие советы даёт Центр координации предупреждений и чрезвычайных ситуаций Испании (CCAES) в шестом обновлении документа, оценивающего риск вариантов Sars-CoV-2, сообщает агентство EFE.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новый штамм «Омикрон» захватывает планету, что дальше?»

В документе говорится, что «риск попадания штамма «Омикрон» в Испанию считается очень высоким, а риск распространения — высоким».

Ранее в Испании выявили четыре случая заражения штаммом коронавируса «Омикрон», два из которых были обнаружены в Каталонии.