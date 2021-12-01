Сковородино, Амурская область, 1 декабря, 2021, 06:50 — ИА Регнум. Полномочия мэра города Сковородино Татьяны Безугловой досрочно прекращены. Такое решение принял суд Сковородинского района по просьбе прокуратуры, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 1 декабря в пресс-службе надзорного ведомства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коррупция

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По версии следствия, Татьяна Безуглова допустила возникновение конфликта интересов, заключив два договора с родственником. Прокуратура требовала устранить нарушение, но этого не было сделано. Конфликт интересов был допущен в 2018 и 2019 годах.

Прокурор потребовал досрочно прекратить полномочия главы Сковородино, суд это требование удовлетворил. Решение инстанции будет исполнено немедленно, подчеркнули в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, уволенный из-за конфликта интересов экс-мэр Зеи Сергей Гибадуллин пытался апеллировать такое решение суда. Причиной увольнения главы стало то, что его жена получила в безвозмездное пользование земельный участок от горадминистрации.