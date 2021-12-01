Новосибирск, 1 декабря, 2021, 06:44 — ИА Регнум. От уплаты налогов с физических лиц в бюджет Новосибирска в 2021 году ожидается поступление 1 млрд 383 млн рублей. Об этом сообщил начальник департамента финансов и налоговой политики мэрии города Александр Веселков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Налоги

«На первый взгляд, озвученные суммы не кажутся большими, если их сравнивать с 29 млрд рублей собственных доходов бюджета города в 2021 году. Но именно налог на имущество физических лиц и транспортный налог — это одни из самых быстрорастущих и, соответственно, перспективных для бюджета города налогов», — отметил Веселков.

По его словам, на 30 ноября суммарный объём поступлений имущественных налогов с физических лиц составляет 1 млрд 17 млн рублей, или 74% от плана. Это на 168 млн рублей больше, чем в аналогичном периоде 2020 года. Исполнение по налогу на имущество физических лиц на сегодня составляет 648 млн рублей, по транспортному — 209 млн рублей, по земельному — 160 млн рублей.