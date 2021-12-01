Мадрид, 1 декабря, 2021, 06:42 — ИА Регнум. Правительство Испании пока не рассматривает возможность ужесточения ограничительных мер в связи с появлением варианта коронавируса «Омикрон». Об этом по итогам заседания Совета министров Испании заявила пресс-секретарь правительства страны Исабель Родригес, сообщает агентство EFE.

Испания

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новый штамм «Омикрон» захватывает планету, что дальше?»

По её словам, власти страны сохраняют вакцинацию и профилактику в качестве основных мер по сдерживанию пандемии COVID-19, поскольку «остановить вирус без остановки экономики — вот инструмент успеха».

Родригес отметила, что население «не освобождается от просьбы о мерах предосторожности и профилактики», особенно сейчас, когда приближается рождественский период.