Кабул, , 06:39 — REGNUM Три военно-транспортных самолета с грузом гуманитарной помощи для Афганистана вылетели из России в Кабул. Об этом 1 декабря сообщила пресс-служба Минобороны России.

Гуманитарная помощь от Российской Федерации Whoswhos.org

Самолёты Военно-транспортной авиации Минобороны РФ будут осуществлять эвакуацию российских граждан и граждан государств-членов ОДКБ из Афганистана. Всего на данном этапе планируется вывезти более 380 граждан России, Киргизии и афганских студентов, которые будут проходить обучение в российских вузах.

В настоящее время первый из трёх авиабортов с гуманитарным грузом для населения Афганистана совершил посадку в аэропорту Кабула.

Ранее ИА REGNUM сообщало о планах доставки из России в Афганистан гуманитарной помощи.

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