Лиссабон, 1 декабря, 2021, 06:38 — ИА Регнум. Португалия вводит режим состояния бедствия для борьбы с пятой волной коронавируса с 3 декабря. Об этом пишет агентство EFE.

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Отмечается, что новые ограничения позволят вновь использовать цифровые сертификаты и тесты в повседневной жизни португальцев и ужесточить пограничный контроль.

Состояние бедствия, которое на одну ступень ниже чрезвычайного положения — самого высокого уровня, который используется для принятия постановлений об ограничениях — будет действовать до 20 марта и вводится в период роста числа госпитализированных пациентов, инфекций и заболеваемости, которая уже достигла 325 случаев на 100 000 жителей.