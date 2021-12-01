Благовещенск, , 06:33 — REGNUM В городе Райчихинск Амурской области маленький ребёнок погиб, захлебнувшись при купании. Прокуратура возбудила уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 1 декабря в пресс-службе надзорного ведомства региона.

Младенец Pexels.com

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Известно, что мать оставила младенца с сожителем и ушла из дома. Под присмотром мужчины также находился её второй малолетний ребёнок. Сотрудники прокуратуры намерены проверить, исполнялось ли законодательство по защите прав несовершеннолетних и выполняли ли родители ребёнка обязанности по его воспитанию.

Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Как сообщало ИА REGNUM, в июле в Волгоградской области девятимесячный мальчик утонул во время купания в ванне. В причинении смерти по неосторожности подозревается его 20-летняя мать.