Таганрог, Ростовская область, , 06:24 — REGNUM В Ростовской области назвали имена финалистов конкурса на замещение должности главы администрации Таганрога. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии приморского города.

Администрация Таганрога Екатерина Булатова © ИА REGNUM

Конкурсная комиссия получила пять заявлений, однако один из претендентов позже отозвал своё заявление. Наивысшее количество баллов по итогам профессионального тестирования и собеседования получили министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Михаил Солоницин и заместитель главы администрации Неклиновского района по социальным вопросам Ольга Терещенко. Кто возглавит администрацию Таганрога, предстоит решить депутатам городской думы.

ИА REGNUM сообщало, что после досрочной отставки с поста сити-менеджера Таганрога Андрея Лисицкого временно возглавил администрацию Роман Корякин. Лисицкий возглавлял администрацию Таганрога с октября 2016 года.

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