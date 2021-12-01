Токио, 1 декабря, 2021, 06:23 — ИА Регнум. Въезд иностранных граждан из десяти стран Африки полностью запретили в связи с угрозой распространения штамма «Омикрон» власти Японии. Об этом 1 декабря сообщает пресс-служба МИД страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Нововведение касается иностранных граждан, прибывающих из Анголы, Ботсваны, Замбии, Зимбабве, Лесото, Малави, Мозамбика, Намибия, Эсватини, ЮАР, включая тех, у кого на руках есть долгосрочные визы. Граждане Японии, прибывающие из этих десяти стран, должны будут пройти обязательный 14-дневный карантин, включающий десять дней в специальном отеле.

Новые ограничительные меры вступают в силу со 2 декабря. Кроме того, в связи с выявлением штамма «Омикрон» власти Японии отменили послабления на въезд для иностранных бизнесменов, студентов и технических стажеров и полностью приостановили выдачу новых виз. Все ограничения введены на месяц, до выяснения ситуации с новым штаммом коронавируса.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Японии началась ревакцинация от COVID-19.