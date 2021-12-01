Гавана, 1 декабря, 2021, 06:22 — ИА Регнум. Кубинский биомедицинский холдинг BioCubaFarma приступил к созданию вакцины против нового штамма коронавируса В.1.1.529 «Омикрон». Об этом директор холдинга Эдуардо Мартинес Диас 30 ноября сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

Minrex.gob.cu Вакцинация на Кубе

Эдуардо Мартинес Диас «Мы внимательно изучили отчёты о поведении нового варианта «Омикрон». Мы уже разрабатываем специальные вакцины. При необходимости разработаем в короткие сроки».

Ранее о намерении адаптировать под новую разновидность коронавируса вакцину «Спутник V» заявил директор Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

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Как сообщало ИА REGNUM, японская корпорация Shionogi Pharmaceutical намерена создать вакцину против штамма «Омикрон» коронавируса SARS-CoV-2.

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