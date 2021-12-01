Благовещенск, , 06:25 — REGNUM Билет на автобус в Благовещенске подорожает на два рубля. Цены на услуги общественного транспорта увеличены в ещё десяти муниципалитетах Приамурья, сообщили 1 декабря «Вести. Амурская область».

Городские автобусы Rostov-gorod.info

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По проекту приказа, опубликованному управлением государственного регулирования цен и тарифов региона, 31 рубль будут брать за проезд в Благовещенске, посёлке Прогресс, Тынде и Тындинском округе, Февральске, Шимановске, Поярково и Михайловском районе. Самым дорогим путешествие по городу и его окрестностям получится в Новобурейском и Бурейском округах — 35 рублей. 34 рубля будут стоить билеты в Архаре, Зее и прилегающих районах. В Райчихинске, Завитинске и Завитинском округе с пассажиров возьмут за проезд по 32 рубля.

Дешевле 30 рублей обойдётся поездка жителям Свободного, Белогорска, Талакана, Циолковского, Екатеринославки, Константиновки и Константиновского района. Меньше всего будут платить в автобусах Ивановки и Ивановского округа — 23 рубля.

Как сообщало ИА REGNUM, организатор городских перевозок в столице Амурской области, муниципальное предприятие «Автоколонна 1275» вынуждено работать в напряжённой обстановке из-за нехватки водителей. В компании не закрыты 25 вакансий.