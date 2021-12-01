Токио, , 06:21 — REGNUM Япония и США не останутся безучастными в случае вторжения Китая на Тайвань. Об этом заявил бывший японский премьер-министр Синдзо Абэ, 1 декабря сообщает портал The straits times.

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

Кроме того, экс-глава правительства отметил, что при каждой своей встрече с председателем КНР Си Цзиньпином сообщал ему, что Япония готова защищать спорные между Токио и Пекином острова Сенкаку (Дяоюйдао), которые отдалены от Тайваня всего примерно на 100 км.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября официальный представитель министерства обороны Китая У Цянь заявил, что китайские власти намерены продолжать борьбу с безответственными действиями США в Южно-Китайском море и такими же безответственными заявлениями по Тайваню.

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