Эр-Рияд, 1 декабря, 2021, 06:21 — ИА Регнум. Так называемой аравийской коалиции под руководством Саудовской Аравии удалось перехватить заминированную лодку йеменских хуситов, передает телеканал Al Arabiya.

Peter Fitzgerald Йемен

По его данным, хуситы собирались при помощи этого плавсредства атаковать некие объекты на юге Красного моря. Других подробностей произошедшего не сообщалось. Сведений о возможных пострадавших также не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 ноября аравийская коалиция уничтожила беспилотник йеменских хуситов, начиненный взрывчаткой. Отмечалось, что БПЛА был направлен на международный аэропорт саудовского города Абха. Данных о пострадавших не приводилось.