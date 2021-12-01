Гавана, 1 декабря, 2021, 06:19 — ИА Регнум. Медицинский холдинг Кубы BioCubaFarma занимается разработкой вакцины от разновидности коронавируса «Омикрон». Об этом в своём аккаунте в Twitter заявил глава холдинга Эдуардо Мартинес Диас.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Мы внимательно изучили отчеты о новом варианте «Омикрон». Мы уже разрабатываем специальные вакцины», — написал Диас.

По его словам, в случае необходимости специалисты смогут разработать подобные препараты «в короткие сроки».