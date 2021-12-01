Ростов-на-Дону, , 06:18 — REGNUM Ураганный ветер в Ростовской области повалил десятки деревьев и остановочные комплексы. Пострадавших среди людей нет. Экстренные службы и коммунальщики устраняют последствия разгула стихии, передаёт ИА REGNUM.

После урагана Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Так, например, от сильных порывов ветра не устояли стеклянные остановочные комплексы на Таганрогском шоссе и главном автовокзале в Ростове-на-Дону. Об этом сообщают в социальных сетях очевидцы. По данным Единой дежурной диспетчерской службы города, к полудню 30 ноября от ростовчан поступило 33 сообщения о происшествиях.

«Экстренные службы Ростова работают в усиленном режиме из-за неблагоприятных метеоусловий. Пять аварийных деревьев повредили автотранспорт граждан», — уточнили в городском управлении по делам ГО и ЧС.

В Таганроге произошли перебои в работе сетей уличного освещения, повреждения деревьев, оказались подтоплены дороги. Аварийные бригады ликвидировали последствия разгула стихии.

В связи с сохранением неблагоприятных погодных условий 1 декабря жителей Ростовской области призвали к бдительности и осторожности.