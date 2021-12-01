Элиста, , 06:14 — REGNUM В Калмыкии объявлено экстренное предупреждение из-за ураганного ветра. Днём 1 декабря 2021 года порывы ветра в степной республике будут достигать 30−32 метров в секунду, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС России.

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Непогода может спровоцировать повреждение кровли зданий, порывы линий электропередачи, нарушение систем жизнеобеспечения населения, падение деревьев. Жителей Калмыкии спасатели призвали быть осторожными в непогоду.

Также синоптики прогнозируют местами небольшой дождь. В дневные часы воздух в регионе прогреется до +6…+11 градусов.