Вашингтон, 1 декабря, 2021, 06:13 — ИА Регнум. Соединенные Штаты поздравили Сиомару Кастро с победой на президентских выборах в Гондурасе, заявил глава Госдепа США Энтони Блинкен в официальном обращении.

Тегусигальпа. Гондурас

«США поздравляют народ Гондураса с выборами, а Сиомару Кастро — с исторической победой в качестве первой в истории Гондураса женщины-президента», — заявил он.

Блинкен добавил, что американские власти готовы работать с новым правительством Гондураса, которое будет сформировано после вступления Кастро в должность.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее консервативная Национальная партия Гондураса признала свое поражение на президентских выборах в стране. За ее кандидата проголосовали 34% избирателей страны, в то время как Сиомара Кастро набрала свыше 50% голосов граждан.