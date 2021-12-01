Ростов-на-Дону, , 06:09 — REGNUM Объявлено штормовое предупреждение из-за ураганного ветра в Ростовской области и Таганрогском заливе. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России.

Штормовой ветер 54.mchs.gov.ru

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«Ночью и днём 1 декабря местами в Ростовской области и в Таганрогском заливе ожидается комплекс неблагоприятных метеорологических явлений: сильные дожди в сочетании с грозой и усилением западного ветра с порывами 24−29 метров в секунду», — уточнили в ведомстве.

Синоптики предупреждают, что в большинстве районов ожидаются дождь и мокрый снег, ночью и утром — местами сильные осадки, в отдельных районах возможно налипание мокрого снега на проводах и деревьях.

В дневные часы воздух прогреется до +4 градусов.