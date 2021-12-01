Москва, 1 декабря, 2021, 06:09 — ИА Регнум. В трёх аэропортах Москвы задержали и отменили 49 авиарейсов, сообщает 1 декабря онлайн-сервис «Яндекс.Расписания».

(сс) Anete Lūsiņa В ожидании рейса

По данным на 6:00, во «Внуково» три рейса задержано, четыре отменено, в «Домодедово» 16 задержано, один отменён, в «Шереметьево» шесть задержано, 19 отменено. Сервис уточняет, что данные предоставлены аэропортами.

Отметим, в Москве и Подмосковье объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра и гололедицы.