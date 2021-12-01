Южно-Сахалинск, , 06:04 — REGNUM У берегов Сахалина 1 и 2 декабря прогнозируется опасный подъём уровня моря со штормовым волнением от 2 до 8 метров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении МЧС.

Шторм Brocken Inaglory

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Опасное волнение начнётся вечером 1 декабря у юго-восточного побережья в районе Поронайск-Охотское. У берегов Кунашира высота волн будет достигать 4 метров, Итурупа — 6 метров.

Ночью с 1 на 2 декабря в южной части Охотского моря волнение дойдёт до 8 метров и сместится в центральную часть.

В результате штормового волнения возможно повреждение береговых сооружений, быстрое обледенение судов.

В Корсакове в результате нагонного явления возможны заливание северного пирса порта и выход воды в городскую черту.

В районы направлены экстренные предупреждения.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке в период со 2 по 4 декабря со склонов вулканов и сопок возможен сход снежных масс. Краевой противолавинный центр объявил 1 декабря лавинную опасность.