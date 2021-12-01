Вашингтон, , 06:01 — REGNUM Новый товар своей компании Tesla — «киберсвисток» представил американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск. Фотографию товара предприниматель разместил 30 ноября у себя в Twitter.

Илон Маск Daniel Oberhaus

«Посвисти на Tesla», — так написал Маск в публикации, где указал ссылку на интернет-магазин, продающий «киберсвисток». Кроме того, бизнесмен разместил под фотографией «киберсвистка» совет покупать его, а не тряпочку для протирки Apple.

«Киберсвисток» описывается как «вещь премиум-сегмента, выполненная из нержавеющей стали». Свисток по дизайну напоминает концепт электромобиля компании Tesla Cybertruck.

«Киберсвисток» обойдётся желающему его купить в $50, такая цена указана в интернет-магазине. На настоящий момент публикацию прокомментировали более 3 тыс. пользователей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Маск известил сотрудников SpaceX о риске банкротства компании.

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