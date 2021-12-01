Москва, , 06:01 — REGNUM В среду, 1 декабря, в Москве будет облачно, небольшой снег (местами умеренный), метель, гололедица, температура воздуха −3… −1 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Метель в Москве Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В ночь на 2 декабря в Москве облачно с прояснениями, небольшой снег, гололедица. Температура воздуха −9… −7 °C.

Ветер юго-западный, западный 6−12 м/с, на порывах до 15 м/с. Атмосферное давление 728 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале −6… −1 °C днём. Ночью — −11… −6 °C.

В четверг, 2 декабря, днём в столице ожидается −2… +0 °C, по области −5… +0 °C, облачно, снег, гололедица. Ночью в регионе ожидается −5… +0 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве ожидается сильный ветер с порывами до 25 м/с.

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