Кемерово, , 05:49 — REGNUM Глава кузбасского Киселёвска Максим Шкарабейников досрочно сложил полномочия. Причина — переходна новую должность. Об этом сообщил сам мэр на своей странице в Facebook.

Назначение Иван Шилов, ИА REGNUM

«С сегодняшнего дня я занимаю должность исполняющего обязанности главы города Прокопьевска», — уточнил он.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что ранее губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв уволил главу Прокопьевска за неэтичное поведение в дни траура. В этой должности Вячеслав Старченко проработал всего несколько дней.

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