Кемерово, 1 декабря, 2021, 05:49 — ИА Регнум. Глава кузбасского Киселёвска Максим Шкарабейников досрочно сложил полномочия. Причина — переход на новую должность. Об этом сообщил сам мэр на своей странице в Facebook.

Иван Шилов, ИА REGNUM Назначение

«С сегодняшнего дня я занимаю должность исполняющего обязанности главы города Прокопьевска», — уточнил он.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что ранее губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв уволил главу Прокопьевска за неэтичное поведение в дни траура. В этой должности Вячеслав Старченко проработал всего несколько дней.