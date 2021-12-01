Якутск, , 05:48 — REGNUM Казна Якутии в 2022 году будет самой большой по объёму собственных доходов. Об этом 1 декабря написал в своём телеграм-канале глава республики Айсен Николаев.

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«Бюджет республики на предстоящий год самый большой по объёмам собственных доходов от налоговых и неналоговых поступлений — свыше 151 млрд рублей. По данным на 1 сентября 2021 года, мы вошли в число первых 10 регионов страны по размерам собственных доходов, заняв 8 строку», — отметил глава Якутии.

По его словам, общая сумма доходов с учётом трансфертов составит более 264,5 млрд рублей, расходы ожидаются на уровне 267,7 млрд. Дефицит казны прогнозируется в размере 3,2 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, изначально доходы бюджета региона на 2022 год были запланированы в сумме 232,2 млрд рублей, расходы — 233,1 млрд, дефицит — 848,5 млн. Ожидалось, что в будущем году республика получит 93,9 млрд рублей безвозмездных поступлений.