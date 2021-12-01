Веллингтон, 1 декабря, 2021, 05:36 — ИА Регнум. В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили 146 случаев заражения штаммом «Дельта» коронавируса SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба новозеландского минздрава.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Новая Зеландия

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По ее данным, 124 зараженных выявили в городе Окленде, где находится крупнейший очаг распространения инфекции в стране. Остальных заболевших выявили в близлежащих населенных пунктах. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения штаммом «Дельта» коронавируса SARS-CoV-2 в Новой Зеландии достигло 8574.

В настоящее время в новозеландских медучреждениях получают лечение 83 пациента с коронавирусной инфекцией. При этом девять из них находятся в палатах интенсивной терапии или подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Отмечается, что к настоящему времени 86% жителей Новой Зеландии полностью прошли курс вакцинации против коронавирусной инфекции.