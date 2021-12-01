Благовещенск, , 05:39 — REGNUM В Амурской области возбуждено уголовное дело о халатности при строительстве девяти гидротехнических сооружений. Их должны были построить, но эта работа не была выполнена, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 1 декабря в пресс-службе прокуратуры региона.

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Дамбы и плотины должны были появиться в Благовещенском, Зейском, Мазановском, Михайловском, Архаринском и Константиновском районах региона. Органы местного самоуправления этих муниципалитетов сформировали проекты гидротехнических сооружений ещё в 2014—2016 годах. Планы прошли госэкспертизу, но строительство так и не началось. В 2021 году о проектах вспомнили, но корректировка ранее разработанной документации потребовала дополнительных бюджетных средств.

«В результате указанных действий бюджету области причинен особо крупный ущерб, а также нарушены права и законные интересы граждан, повторно пострадавших от наводнения. Возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба)», — отметили в прокуратуре Приамурья.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году воды рек Приамурья за время паводка подтопили 103 населённых пункта в 23 муниципалитетах региона. Пострадали от наводнения 15,5 тыс. человек, повреждены почти 1,5 тыс. жилых домов.