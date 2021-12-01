Москва, , 05:42 — REGNUM Предварительное следствие по делу экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала окончено, сообщило РИА Новости со ссылкой на адвоката Дмитрия Довгия.

Сергей Фургал Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Сегодня нам было объявлено, что предварительное следствие по делу завершено, со 2 декабря мы начнем знакомиться с материалами дела», — сказал Дмитрий Довгий.

Отмечается, что Сергея Фургала обвиняют в организации преступного сообщества и семи эпизодах мошенничества в особо крупном размере.

Как сообщало ИА REGNUM, Генпрокуратура РФ настояла на том, чтобы заседания по делу Сергея Фургала проводились в одном из судов Московской области. Ему также продлили арест на полгода, сообщил 12 ноября в своём аккаунте в Instagram сын экс-главы региона Антон Фургал.