Париж, , 05:24 — REGNUM Старт ракеты-носителя «Союз» с навигационными спутниками «Галилео» на борту был отменён с космодрома Куру во Французской Гвиане из-за неблагоприятных метеоусловий. Об этом 1 декабря сообщил генеральный директор компании-оператора запусков Arianespace Стефан Израэль в своём Twitter.

Запуск «Союза»

Израэль пояснил, что полёт VS26, первоначально запланированный на 1 декабря, откладывается из-за непогоды. Как уточнил гендиректор Arianespace, ракета-носитель «Союз» находится в стабильном состоянии, все требования по безопасности строго соблюдены.

Комментируя создавшуюся ситуацию, Израэль добавил, что запуск перенесён на сутки и состоится 3 декабря.

Ранее ИА REGNUM сообщало о переносе запланированного на 30 ноября выхода в открытый космос американских астронавтов с борта Международной космической станции (МКС).

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