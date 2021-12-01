Хабаровск, 1 декабря, 2021, 05:38 — ИА Регнум. В Хабаровским крае с 1 декабря вводятся новые антиковидные меры — QR-коды будут проверять у пассажиров местных авиалиний и при посещении зданий органов исполнительной власти, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Наталья Диева Проверка кода

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С 1 декабря QR-код, бумажный документ о вакцинации, либо ПЦР-тест нужно будет предъявить при вылете в любой из районов Хабаровского края на местных авиалиниях. Такая же система заработает при посещении административных учреждений.

Посетители в обозначенные здания смогут пройти по QR-коду или справке, также для них предусмотрено наличие отрицательного ПЦР-теста.

Сотрудники органов исполнительной власти, имеющие заключение о медотводе, с 1 декабря перейдут на дистанционную работу.

В минздраве отмечают тенденцию к снижению темпов роста заболеваемости, что напрямую связано с введенными ограничениями.

«За последние несколько недель выросли темпы вакцинации. Большим откликом пользуется услуга вакцинации на дому жителей старше 60 лет. Подано уже более 1300 заявок. Более 600 человек в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре получили прививку от коронавируса», — сказал зампредседателя правительства края по социальным вопросам Евгений Никонов.

Коллективный иммунитет жителей Хабаровского края от COVID-19 составляет около 56% от общей численности жителей, подлежащих вакцинации. Для создания благоприятной эпидемиологической ситуации необходимо достичь показателя около 80%.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Нижнем Тагиле Свердловской области собираются провести очередную акцию протеста против системы QR-кодов.