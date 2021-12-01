1 декабря 2021 | Время чтения 4 мин

Анастасия Степанова, , 07:34 — REGNUM Довольно скандальная ситуация сложилась в моногороде Кузбасса — Юрге. Год назад произошло банкротство его градообразующего предприятия — «Юргинского машзавода», которым владеет компания «РТ-Капитал» из дивизиона госкорпорации «Ростех». Теперь же взялись за ТЭЦ, которую в 2019 году вывели из состава этого же завода, чтобы не допустить проблем с поставкой тепла и горячей воды в дома горожан. По иску машзавода-банкрота с его «дочерней» ТЭЦ, уже и так погрязшей в долгах, было взыскано более 450 млн рублей. Происходит это на фоне поданного к ООО «Юргинская ТЭЦ» банкротного иска от 84 кредиторов. Отопительный сезон в моногороде под угрозой срыва? Подробнее — в материале ИА REGNUM.

Пьер Эдуар Фрер. Холодный день (фрагмент). 1858

Предыстория

Кузбасская Юрга входит в перечень моногородов «с наиболее сложным социально-экономическим положением (в том числе во взаимосвязи с проблемами функционирования градообразующих организаций)». При численности населения около 81 тыс. человек (трудоспособного — 44 тыс. человек) почти 1,6 тыс. человек работали на ООО «Юргинский машиностроительный завод». Это предприятие — градообразующее для города. Точнее, было таковым.

Машзавод был создан 16 лет назад — на базе обанкроченного одноимённого ОАО, которое существовало с 1939 года. В активе завода были не только цеха, но и собственная ТЭЦ, обеспечивающая теплом большую часть жилых домов, соцобъекты. Само ООО выполняло также и оборонные заказы.

Как сообщается в справке, размещённой на сайте инвестиционного департамента региона, проблемы у нового предприятия начались в 2013 году. Они были связаны в том числе с ситуацией «на рынке продукции, выпускаемой предприятием (грузоподъемная техника, горношахтное оборудование, металлургическое производство)».

В декабре 2019 года у завода появляется новый основной собственник — ООО «РТ-Капитал» из госкорпорации «Ростех». Фирма контролирует 90% доли, ещё 10% у «Липецкого механического завода» (конечный бенефициар — Тимур Гареев из Казани). Но в итоге от перемены слагаемых сумма не поменялась: «Юргинский машзавод» был обанкрочен в сентябре 2020 года, персонал уволили, а производство остановили.

Цех Юргинского машиностроительного завода Ako.ru

К моменту введения конкурсного производства в реестре кредиторов фигурировали долги в общем объёме 10 253 408 899,25 рубля. Сейчас идёт формирование конкурсной массы, расчёты с кредиторами. Впереди — распродажа имущества с молотка.

Мы не будем отдельно останавливаться на судьбе машзавода. ИА REGNUM сообщало об этом в материале «Работников уволить, завод остановить: что происходит у «Ростеха» в Кузбассе«

Выведенная в апреле 2019 года из состава машзавода через создание нового юрлица — ООО «Юргинская ТЭЦ» просуществовала спокойно около двух лет. А в 2020 году на неё как из рога изобилия посыпались иски от кредиторов.

Судьба ТЭЦ

Машзавод по-прежнему — единственный владелец ТЭЦ, что не помешало ему фактически загнать важный для города актив в долговую яму.

30 ноября 2021 года кемеровский арбитраж удовлетворил иск «Юрмашзавода» к ТЭЦ, взыскав «418 670 376 рублей 12 копеек долга, 38 726 807 рублей 2 копейки неустойки». Решение ещё можно обжаловать.

ТЭЦ Юрга Ako.ru

При этом в октябре-ноябре 2021 года завод подал к своей «дочке» ещё три иска на общую сумму почти 24 млн рублей. Они пока не рассмотрены до конца.

Помимо этого, весной 2021 года для ТЭЦ Юрги вводил ограниченные поставки газа ООО «Газпром межрегионгаз Кемерово». Причиной стал просроченный долг почти в 87 млн рублей. То, что проблема с поставщиком газа до сих пор до конца не решена, косвенно подтверждает выигранный им в октябре 2021 года иск о взыскании части задолженности.

Также не следует забывать, что 14 декабря 2021 года кемеровский арбитраж рассмотрит банкротный иск от 84 кредиторов к ООО «Юргинская ТЭЦ». Общая сумма претензий по нему — 1,3 млрд рублей.

Из базы «Контур. Фокус» следует, что у ЮрТЭЦ по исполнительным производствам к взысканию заявлено 287,4 млн рублей, а также за 12 месяцев фирма была ответчиком по искам на сумму 2,4 млрд рублей.

Если сплюсовать все заявленные долги, то получим сумму, которая существенно превышает годовую выручку ТЭЦ.

Губренатор Кемеровской области Сергей Цивилев на встрече с работниками Югинской ТЭЦ Ako.ru

По итогам 2020 года ООО получило 1,184 млрд рублей выручки против 139 млн рублей годом ранее, но два года подряд фирма демонстрирует чистые убытки: в 2020 году — 181,5 млн рублей, в 2019 году — 35,2 млн рублей.

Не лишним будет напомнить, что создано ООО всего-то в 2019 году. Тут уже возникают вопросы к топ-менеджерам актива. Директора у предприятия сменили в апреле 2021 года. Кресло временного руководства занял Антон Сивин. Вот только, судя по вороху многомиллионных финансовых исков, он не справляется.

На сегодня к Юргинской ТЭЦ только в арбитраже почти 90 претензий от кредиторов. Особо тревожным звоночком являются иски от поставщиков электроэнергии. Например, 29 ноября 2021 года ПАО «Кузбасская энергетическая сбытовая компания» уже выиграла один из них — на более чем 7 млн рублей.

Юрга Ako.ru

В свете сложившейся ситуации жителей Юрги волнует ответ на самый главный вопрос: «Что будет с отопительным сезоном, если ТЭЦ всё же обанкротят?» Ведь собственник ТЭЦ — банкрот и помощи с этой стороны ждать не приходится.