Красноярск, , 05:09 — REGNUM В среду, 1 декабря, в Красноярске будет переменная облачность, преимущественно без осадков, температура воздуха −3… +1 °C, на дорогах гололедица. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Красноярск. Декабрьская набережная у парка им. Горького © Андрей Никитин

В 08:50 на Театральной площади было — 2 °C.

Ночью с 1 на 2 декабря ожидается до −5… −3 °C, без осадков.

Скорость северо-западного ветра 4−9 м/с. Давление — 743 мм рт. ст.

В четверг, 2 декабря, в Красноярске до +0… +1 °C, облачно, без осадков. Ночью — до −2… −1 °C.

В пятницу, 3 декабря, в Красноярске ожидается до +2… +3 °C днём и до +0… +1 °C ночью, ночью небольшие осадки.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 1 декабря на юге Таймырского муниципального района (МР) местами ожидаются порывы северного ветра до 15−18 м/с. В Туруханском районе и на севере центральных районов Красноярского края местами порывы западного ветра до 15−18 м/с. В центральных и южных районах Красноярского края, в Хакасии и Туве на дорогах гололедица.

1−3 декабря в горных районах Красноярского края, Хакасии и Тувы лавиноопасно.

Читайте также: В Красноярском крае нашли снегоходы пропавших поисковиков