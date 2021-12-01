Москва, 1 декабря, 2021, 05:01 — ИА Регнум. Несколько соединений в Вооруженных силах России получили комплект единой системы управления тактического звена (ЕСУ ТЗ), позволяющий объединить силы по сетецентрическому принципу, то есть взаимодействовать в рамках одной сети передачи данных. Об этом 1 декабря сообщили информированные источники.

Mil.ru Военные учения вооруженных сил России

«Такой комплект позволяет объединить в разведывательно-ударной системе командование соединения, средства разведки, бронетехнику, артиллерию, средства ПВО, беспилотники, а также подразделения личного состава за счет комплексов «Стрелец» и экипировки «Ратник», — цитирует РИА Новости одного из собеседников.

Другой собеседник агентства отметил, что установленный на военной технике ЕСУ ТЗ позволит сетецентрическим соединениям обмениваться данными на уровне боевых единиц в режиме времени, близком к реальному. Такой комплект получила, например, 3-я мотострелковая Висленская дивизия.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в январе 2021 года в России впервые провели учения нового типа (сетецентрические), в которых задействовали самоходные артиллерийские установки «Мста». Считается, что за счёт реализации нового принципа построения соединений военные получат информационное и коммуникационное превосходство над противником.