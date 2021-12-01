Доха, , 04:57 — REGNUM Европейской авиастроительной корпорации Airbus следует признать наличие дефектов в самолетах A350, заявил гендиректор авиакомпании Qatar Airways Акбар аль Бакер в интервью Авиационному клубу Соединенного Королевства.

Airbus A-350 Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Airbus нанесла значительный ущерб нашей деятельности, связанной с широкофюзеляжными самолетами», — заявил он.

По его словам, авиаперевозчику пришлось отказаться от использования 20 дальнемагистральных самолетов в связи с дефектами на фюзеляже. При этом пока Qatar Airways не может предоставить точных данных, связаны ли повреждения самолетов А350 с истечением срока эксплуатации.

Ранее сообщалось, что пять авиаперевозчиков обеспокоились выявленными дефектами в модели A350 от авиастроителя Airbus.