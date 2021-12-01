Благовещенск, 1 декабря, 2021, 04:57 — ИА Регнум. В Амурской области внедряется новая система поддержки бизнеса. Компаниям, которые внесены в реестр объектов малого и среднего предпринимательства, будут устанавливать программное обеспечение за полцены, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 1 декабря в пресс-службе правительства региона.

Компьютерная программа

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Разницу в цене разработчикам программ оплатят из регионального бюджета. Такая мера была предложена российским фондом развития информационных технологий в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика РФ». Некоторые предприниматели региона уже воспользовались скидкой.

«Такая мера поддержки, на наш взгляд, поможет начинающим предпринимателям быстрее запустить производство и автоматизировать процесс работы малому бизнесу даже в небольших населённых пунктах. Скидка в 50% — хороший бонус для предпринимателей, особенно в период пандемии», — считает руководитель отдела развития компании по продаже IT-услуг «Крипта» Татьяна Дзинтер.

Как сообщало ИА REGNUM, предприниматели, работающие в сфере общественного питания Амурской области, привили от коронавируса 90% сотрудников. В связи с этим они обратились к главе региона Василию Орлову с просьбой смягчить ограничения, действующие в регионе из-за распространения коронавирусной инфекции.