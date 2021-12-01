Владивосток, 1 декабря, 2021, 04:51 — ИА Регнум. Приморье освобождается от снежного плена — накануне циклон принёс осадки различной интенсивности практически во все муниципалитеты края, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 1 декабря в пресс-службе правительства региона.

Снегопад

Умеренный дождь прошёл в южных районах Приморья: в Партизанском, Находкинском городских округах, Партизанском и Ольгинском районе, при положительной температуре 3−5 градусов. Здесь выпало до 68 мм осадков.

На остальной территории края отмечен небольшой, местами умеренный снег при температурах от — 2 до — 10 градусов.

«В разных районах выпало от 10 до 68 мм осадков. Наибольшее количество — в Ольгинском районе, в Уссурийском городском округе 36 мм, в Партизанском городском округе — 37, в Лазовском округе — 45, в Красноармейском районе — 31, во Владивостоке — 30 мм», — пояснили специалисты.

Осадки сопровождались сильным ветром от 15 до 20 метров в секунду, на побережье очень сильным — от 27 до 32 метров в секунду, на мысах порывы достигали ураганного ветра — до 34 метров в секунду.

Из-за непогоды отменены авиарейсы в Преображение, Кавалерово, Терней, Дальнегорск, Пластун, рейсы междугороднего автобусного сообщения на Хабаровск, Арсеньев, Дальнегорск. Также отменены паромы на остров Путятина.

Во Владивостоке повреждены кровли на нескольких домах и школах, зафиксированы отключения света.

В соцсетях приморцы жалуются на плохую очистку дорог.

Читайте также: В Приморье объявлено штормовое предупреждение — прогнозируется сильный снег

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье объявлено в связи со снежным циклоном 30 ноября, ночью и днём 1 декабря штормовое предупреждение — ожидаются сильные и очень сильные осадки.