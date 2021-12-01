Анадырь, 1 декабря, 2021, 04:38 — ИА Регнум. На Чукотке недропользователи в январе-октябре добыли 20,587 тонны золота, что на 1,6% меньше, чем в аналогичный период 2020 года, добычу серебра — увеличили на 1,85% до 92,5 тонны, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.

Добыча золота

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На россыпных месторождениях промывочный сезон уже завершился — добыто 2184,24 кг золота, что на 11,76% больше, чем годом ранее. Горнорудные предприятия с начала года добыли почти 18,5 тонн золота.

Природного газа добыто 54,9 млн куб. метров, что на 2% меньше уровня добычи прошлого года. Бурого угля получено 97,3 тыс. тонн — цифра осталась на прежнем уровне.

Показатель по каменному углю с начала года значительно вырос и составил 813,9 тыс. тонн, это 128% от уровня аналогичного периода 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, прокуратура Оймяконского района Якутии проводит проверку в отношении золотодобывающей компании, скрывшей 61 млн рублей. Предприятие находится на грани банкротства и уклоняется от уплаты задолженности перед аффинажным заводом.