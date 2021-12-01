Вашингтон, 1 декабря, 2021, 04:31 — ИА Регнум. США и Египет 30 ноября подписали меморандум о взаимопонимании, ещё на пять лет продлевающий действующие двусторонние договорённости о защите египетских культурных ценностей. Об этом сообщает пресс-служба американского Госдепартамента.

Египет

Документ подписали в Каире посол США в Египте Джонатан Коэн и генеральный секретарь Высшего совета по делам древностей Египта Мустафа Вазири.

пресс-служба Госдепа «Новый меморандум заменяет соглашение, подписанное в 2016 году, и расширяет масштабы защиты, включая дополнительные категории культурных объектов из Египта».

В американском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что новые договорённости между странами «будут способствовать продолжению прямого сотрудничества» между их правоохранительными органами, совместным усилиям «по установлению, задержанию и возвращению незаконно вывезенных из Египта объектов культурного наследия».

Как сообщало ИА REGNUM, представителя США и Египта подтвердили сотрудничество между странами в оборонной сфере.