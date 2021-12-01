Анадырь, 1 декабря, 2021, 04:34 — ИА Регнум. На Чукотке депутаты приняли проект бюджета на 2022 год и плановый двухлетний период — доходы на следующий год запланированы на уровне 39,7 млрд рублей, на 2023 год — 37,4 млрд рублей, на 2024 год — 39,4 млрд рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.

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Безвозмездные поступления составят более 50% от общего объёма доходов на ближайшую трехлетку. Они на 90% сформированы за счёт дотации из федерального бюджета и субсидий, которые имеют целевое назначение.

Налоговые и неналоговые доходы бюджета запланированы на 2022 год в сумме 17,5 млрд рублей, 2023 — 18,0 млрд рублей, 2024 — 18,3 млрд рублей. Более 70% от объёма таких доходов ежегодно составляет налог на прибыль организаций.

Общая сумма расходов окружного бюджета на 2022 год — 41,4 млрд рублей, на 2023 год — 35,2 млрд рублей и на 2024 год — 37 млрд рублей.

Сумма межбюджетных трансфертов местным бюджетам составит в 2022 году 13 млрд рублей.

Сбалансированность бюджета обеспечена с учётом обязательств по погашению регионального долга. Отмечается, что бюджет Чукотки на 2022 год сформирован с дефицитом в размере 1,7 млрд рублей, на последующие два года с профицитом в 2,2 и 2,4 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, псковское областное Собрание депутатов 30 ноября, приняло в первом чтении законопроект о бюджете региона на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.