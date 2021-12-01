Сеул, 1 декабря, 2021, 04:17 — ИА Регнум. В Южной Корее впервые с начала пандемии за одни сутки выявили более пяти тысяч зараженных коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Южная Корея

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новый штамм «Омикрон» захватывает планету, что дальше?»

В частности, за 30 ноября в республике выявили 5123 носителей SARS-CoV-2. При этом 5075 случаев связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные зараженные прибыли из-за границы. Также в Южной Корее обновился рекорд по числу пациентов, находящихся в критическом состоянии. По данным за 1 декабря, в республике числится 723 тяжелых пациентов с коронавирусной инфекцией.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 452 350. Также за минувшие сутки в стране скончались 34 пациента с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 3658 человек.