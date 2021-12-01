Токио, 1 декабря, 2021, 04:12 — ИА Регнум. Правительство Японии намерено отозвать эсминец, ведущий патрулирование в зоне Оманского залива, сообщает агентство Kyodo.

Япония

Сообщается, что японские власти намерены направить корабль в Восточно-Китайское море из-за обострения отношений с Китаем из-за спорных островов. В Оманский залив Япония намерена направить другой эсминец, который ведет патрулирование у берегов Сомали.

Напомним, в 2020 году Япония направила свой эсминец в район Оманского залива для некого сбора информации, а также для охраны японских судов в акватории. При этом Иран неоднократно указывал Японии, что присутствие иностранных боевых кораблей только усиливает напряженность в регионе.