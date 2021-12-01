Токио, 1 декабря, 2021, 04:10 — ИА Регнум. В Японии 1 декабря стартовала ревакцинация от нового коронавируса — иммунизация третьим (бустерным) компонентом вакцины. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии.

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По данным ведомства, до конца декабря в стране третьим компонентом планируется привить около 1,04 млн медицинских работников. А в январе довести число ревакцинированных из этой группы до более двух миллионов.

В январе также планируется начать программу ревакцинации граждан старше 65 лет, из которых до конца месяца планируется привить около 610 тыс. человек. Приглашения на получение третьей дозы начнут получать и некоторые люди моложе 65 лет, у которых после завершения полной вакцинации прошло уже более восьми месяцев. Для ревакцинации в Японии получил одобрение препарат Pfizer/BioNTech.

Напомним, что в настоящее время в Японии полностью завершили вакцинацию от коронавируса более 97,3 млн человек (76,9% населения). Хотя бы одну дозу вакцины получили более 99,7 млн человек (78,8%).

Как сообщало ИА REGNUM, японская корпорация Shionogi Pharmaceutical намерена создать вакцину против штамма «Омикрон» коронавируса SARS-CoV-2.

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