Тегеран, 1 декабря, 2021, 06:53 — ИА Регнум. 30 ноября посол Ирана в Баку Сейед Аббас Мусави рассказал об итогах встречи с заместителем премьер-министра Азербайджана. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Ранее иранский президент Ибрагим Раиси провел двустороннюю встречу с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым на полях 15-го саммита ОЭС в Ашхабаде (Туркменистан).

В этой связи посол Ирана в Баку Сейед Аббас Мусави написал в своем аккаунте в Twitter: «На следующий день после плодотворной встречи президентов Исламской Республики Иран и Азербайджанской Республики я встретился с первым заместителем премьер-министра Шахином Мустафаевым, чтобы обсудить реализацию договорённостей, достигнутых двумя лидерами».

Он отметил: «Две соседние страны в настоящее время намерены реализовать 15 крупных совместных проектов в различных секторах экономики. Надеюсь, обеим сторонам удастся преодолеть препятствия на пути расширения двустороннего сотрудничества».

Несмотря на недавние разногласия, отношения между Исламской Республикой и Азербайджаном продолжают развиваться в позитивном русле.