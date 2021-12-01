Симферополь, , 04:09 — REGNUM Первый снег выпал вечером 30 ноября в Симферополе и его окрестностях, сообщил телеканал «Крым 24».

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«В городских парках довольно много снега. Некоторые люди уже успели слепить снеговиков из мокрого снега и листьев», — рассказал корреспондент.

Жители Симферополя также опубликовали в YouTube и социальных сетях несколько видео с природным явлением.

«Метель, друзья. Вчера было +22 °C, сегодня у нас всё белое», — сообщил Сергей Салтыков на своём канале «Крым в эпизодах».

Ранее метеорологи предупредили, что непогода в Крыму продолжится 1 декабря — ураганный ветер по южному и восточному побережью полуострова сохранится, а ливни местами превратятся в мокрый снег.