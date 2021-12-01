Тегеран, , 06:54 — REGNUM 30 ноября дипломатический советник президента Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Анвар Гаргаш заявил, что его страна в ближайшее время направит специальную политическую делегацию в Иран в попытке улучшить отношения между Тегераном и Абу-Даби. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Дипломатический советник президента ОАЭ Анвар Гаргаш заявил, что его страна в ближайшее время направит делегацию в Иран. «Чем раньше, тем лучше», — отметил арабский представитель.

Высокопоставленный чиновник также подчеркнул, что иранцы стремятся восстановить отношения со странами Персидского залива, что всячески приветствуется властями ОАЭ.

Это второе по счету выступление дипломатического советника президента ОАЭ по поводу двусторонних связей с Ираном. Напомним: ранее Гаргаш заявил, что Абу-Даби предпринял шаги по снижению напряженности в отношениях с Исламской Республикой.