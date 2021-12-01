Тегеран, 1 декабря, 2021, 06:57 — ИА Регнум. 30 ноября начальник полиции иранской провинции Керман бригадный генерал Абдолреза Назери объявил, что в одноименном городе Керман было изъято 552 кг запрещенных наркотиков. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

«Полицейские силы провинции были направлены в один из горных районов города Керман сразу после того, как они получили несколько сообщений о транспортном средстве, перевозящем наркотики», — заявил Абдолреза Назери в интервью агентству Mehr.

Он отметил, что в ходе операции правоохранительными органам удалось изъять 501 килограмм опиума и 51 килограмм гашиша.

Иран находится на передовой в борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Несмотря на высокие экономические и человеческие издержки, Исламская Республика продолжает активно бороться с незаконным оборотом наркотиков.

Согласно данным Mehr News, за последнее десятилетие тысячи иранских военнослужащих приняли мученическую смерть, защищая мир от опасности наркотиков.