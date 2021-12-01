Тегеран, , 07:47 — REGNUM 30 ноября посол и постоянный представитель Исламской Республики Иран при Организации Объединенных Наций Маджид Тахт Раванчи заявил, что незаконные действия США и отсутствие решительных действий со стороны международного сообщества по противодействию превратили ключевой идеал устойчивого развития под лозунгом «никто не должен быть оставлен позади» в чисто декоративное и бессмысленное утверждение. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В заявлении на 45-й ежегодной встрече министров иностранных дел «Группы 77» в Нью-Йорке иранский представитель заявил: «Поскольку мы отмечаем 55-ю годовщину принятия Алжирской хартии, мы должны продолжать оставаться объединенными общими устремлениями и идентичностью наших экономических интересов, а также оставаться полными решимости продолжать наши совместные усилия в направлении экономического и социального развития, мира и процветания».

Он также отметил: «Группа 77 как крупнейшая межправительственная организация развивающихся стран в Организации Объединенных Наций предоставляет развивающимся странам средства для формулирования и продвижения своих коллективных интересов, а также укрепления их совместного потенциала для ведения переговоров по всем основным международным экономическим вопросам в рамках системы Организации Объединенных Наций».

«Теперь, по прошествии почти шести десятилетий с момента создания, наше объединение, несмотря на многочисленные препятствия и проблемы, доказало, что международное сотрудничество является единственным способом сохранить наши общие ценности и решить общие задачи, которые стоят перед нами», — подчеркнул иранский дипломат.

Раванчи заявил: «Хотя форма проблем, с которыми мы сталкиваемся сегодня, значительно изменилась с момента создания нашей группы, их характер остался прежним, и единственный способ противостоять этим вызовам — прибегнуть к принципу многосторонности».

«Мы считаем, что международные кризисы и вызовы, такие как пандемия COVID-19 и односторонность, не могут быть преодолены без подлинного коллективного реагирования и совместных усилий всех стран под эгидой многосторонности, сотрудничества и солидарности, а также в соответствии с духом международной коллективной координации. Вот в чем суть G77», — заключил иранский представитель.