Тегеран, 1 декабря, 2021, 07:49 — ИА Регнум. 30 ноября отдел по связям с общественностью министерства иностранных дел Ирана опубликовал заявление, в котором отмечается, что в ходе трёх раундов переговоров заинтересованными сторонами были рассмотрены все аспекты крушения украинского самолета в иранском воздушном пространстве. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В заявлении подчеркивается, что Тегеран готов продолжить двустороннее взаимодействие через посольства обеих сторон и организовать встречи между официальными лицами Ирана и Украины для дальнейшего обсуждения этого дела.

Согласно сообщению, в результате трагической катастрофы украинского самолета Исламская Республика Иран, основываясь на доброй воле и устраняя возможные недоразумения в двусторонних отношениях, сделала все возможное для надлежащего взаимодействия с правительством Украины в конструктивной и профессиональной атмосфере.

«Несмотря на нежелание украинской стороны вести диалог о понесённом ущербе, заинтересованным сторонам удалось достичь координации для начала переговоров между авиакомпанией и правительством Исламской Республики Иран. Первый раунд переговоров состоялся 30 июня, при этом контакты между обеими сторонами все ещё продолжаются», — говорится в заявлении.