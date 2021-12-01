Тегеран, , 07:51 — REGNUM Пакистан планирует увеличить число официальных пунктов пересечения границы с Исламской Республикой Иран до трех в целях расширения связей и содействия укреплению двустороннего торгового сотрудничества. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 30 ноября.

Правительство провинции Белуджистан на юго-западе Пакистана планирует открыть больше торговых маршрутов с Ираном, чтобы помочь улучшить жизнь приграничных районов и обеспечить непрерывные поставки основных товаров.

Решение было принято в ходе совещания высокого уровня под председательством министра Белуджистана Мира Абдула Кудуса Бизенджо, в котором также приняли участие политики и военные, а также представители служб безопасности и экономики.

На встрече было решено открыть больше пунктов пересечения границы между Пакистаном и Ираном, чтобы торговля между двумя странами не прекращалась.

В настоящее время между двумя странами существует три официальных пункта пересечения: Мирджаве (Тафтан), Римдан (Габд) и Пишин (Манд). В то же время пакистанское правительство стремится открыть специальные пункты пересечения границы с Ираном для поддержки местной торговли.