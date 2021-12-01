Тегеран, 1 декабря, 2021, 07:54 — ИА Регнум. 30 ноября в сирийской столице открылась вторая промышленная выставка Ирана в присутствии министра промышленности, шахт и торговли Ирана Резы Фатеми Амина, а также министра экономики и внешней торговли Сирии. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Министр промышленности, шахт и торговли Ирана Реза Фатеми Амин отправился в Сирию, чтобы провести торжественное открытие выставки и обсудить ряд ключевых вопросов с рядом высокопоставленных сирийских представителей, в том числе премьер-министром Сирии Хусейном Арнусом.

Ранее иранский представитель в своём заявлении выразил надежду, что его поездка во главе торговой делегации Ирана откроет новую страницу в развитии двустороннего торгово-экономического сотрудничества.

Согласно данным IRNA, в Дамаске открылась вторая выставка иранской специализированной индустрии. В отраслевой выставке иранских товаров и услуг принимают участие 164 отечественные и зарубежные компании.